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26.11.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Anleger greifen bei Glencore am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 4,4 Prozent auf 4,51 GBP.
Die Glencore-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 4,51 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'626 Punkten tendiert. Die Glencore-Aktie legte bis auf 4,53 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 4,53 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6'056'348 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 40,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,46 GBP am 27.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,273 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,610 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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