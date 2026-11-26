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26.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore steigt am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 4,49 GBP.
Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 4,49 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 4,53 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,53 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'988'830 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Mit einem Zuwachs von 41,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,46 GBP am 27.11.2025. Mit Abgaben von 22,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,273 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59.83 Mrd. GBP eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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