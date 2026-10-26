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26.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore legt am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,43 GBP.
Die Glencore-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 5,43 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'720 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 5,45 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,36 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 738'539 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 16,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 38,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,285 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,622 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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