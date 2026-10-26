Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Mittag positiv

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,42 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'738 Punkten liegt. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,45 GBP zu. Bei 5,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 3'306'084 Glencore-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 14,46 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 3,32 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,285 USD. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,622 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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