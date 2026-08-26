Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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26.08.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zieht am Mittwochvormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 6,06 GBP zu.
Das Papier von Glencore legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 6,06 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'879 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 6,08 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,05 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 1'410'862 Aktien.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 6,21 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 2,82 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 115,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,264 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,584 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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