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26.08.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore zieht am Nachmittag an

Glencore Aktie News: Glencore zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,08 GBP.

Glencore
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,08 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'913 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie legte bis auf 6,09 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,05 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 7'876'647 Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Bei 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,60 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,264 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,584 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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