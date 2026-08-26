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26.08.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Anleger schicken Glencore am Mittwochmittag ins Plus

Glencore Aktie News: Anleger schicken Glencore am Mittwochmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,06 GBP nach oben.

Glencore
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Um 12:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 6,06 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'874 Punkten steht. Die Glencore-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,08 GBP. Bei 6,05 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'324'906 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 6,21 GBP. Gewinne von 2,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP ab. Mit Abgaben von 53,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,264 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,584 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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