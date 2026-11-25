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25.11.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 4,40 GBP ab.
Die Glencore-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 4,40 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'518 Punkten liegt. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,38 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,41 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 1'368'212 Stück.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Bei 3,43 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,273 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,610 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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