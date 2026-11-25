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25.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,38 GBP abwärts.
Die Glencore-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,38 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'502 Punkten steht. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,37 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,41 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 5'734'132 Glencore-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 3,43 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 21,76 Prozent sinken.
Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,273 USD je Aktie ausschütten. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,610 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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