Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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25.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore legt am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 5,62 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'732 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 5,67 GBP. Bei 5,61 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'100'867 Glencore-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. 12,86 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (3,31 GBP). Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 69,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 USD. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,583 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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