Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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25.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 5,56 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 5,56 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'676 Punkten steht. Die Glencore-Aktie legte bis auf 5,67 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,61 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 6'448'199 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (3,31 GBP). Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 68,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,294 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,583 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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