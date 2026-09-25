Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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25.09.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 5,57 GBP nach oben.
Die Glencore-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 5,57 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'713 Punkten liegt. Bei 5,67 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,61 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'613'227 Glencore-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 13,73 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 3,31 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,583 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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