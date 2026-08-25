Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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25.08.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 5,93 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 5,93 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'866 Punkten liegt. Bei 5,92 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,93 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 578'118 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 6,21 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 4,88 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,41 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,264 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,584 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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