Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 6,03 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'869 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 6,03 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,93 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5'872'843 Glencore-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 6,21 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 3,00 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 53,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,264 USD. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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