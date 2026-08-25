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25.08.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagmittag fester

Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 5,94 GBP nach oben.

Glencore
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Das Papier von Glencore konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 5,94 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'867 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,95 GBP. Bei 5,93 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 2'348'560 Glencore-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,21 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 4,63 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 52,53 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,264 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,584 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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