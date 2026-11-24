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24.11.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag im Minus
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,53 GBP abwärts.
Die Glencore-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,53 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'478 Punkten realisiert. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,52 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,53 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'558'518 Glencore-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 39,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2025 auf bis zu 3,39 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,23 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,273 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,610 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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