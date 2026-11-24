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24.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore gibt am Dienstagmittag ab
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 4,46 GBP.
Um 12:28 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 4,46 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'463 Punkten steht. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,45 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,53 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 5'444'718 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 29,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,39 GBP fiel das Papier am 25.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,05 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,273 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.
Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,610 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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