Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Bei der Glencore-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 5,53 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'689 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 5,53 GBP. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 5,48 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,50 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 953'135 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 12,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,18 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 42,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,294 USD. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,580 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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