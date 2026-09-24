Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 5,52 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'730 Punkten realisiert. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,48 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 9'665'274 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 12,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,18 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,294 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,580 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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