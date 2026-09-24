Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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24.09.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,58 GBP nach oben.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,58 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'711 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 5,64 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,50 GBP. Zuletzt wechselten via London 5'871'925 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 11,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 3,18 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 75,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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