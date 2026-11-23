Um 09:28 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,54 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'358 Punkten steht. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 4,60 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,59 GBP. Bisher wurden via London 1'381'098 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 39,67 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 26,78 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,273 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,611 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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