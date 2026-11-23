Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,7 Prozent auf 4,66 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'453 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 4,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,59 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'865'136 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 26,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 40,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,273 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 59.83 Mrd. GBP, gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,611 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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