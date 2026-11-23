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23.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Montagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,57 GBP.
Die Glencore-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 4,57 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'403 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 4,60 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,59 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'855'119 Glencore-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,63 Prozent. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,273 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,611 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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