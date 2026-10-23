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23.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagvormittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,39 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,39 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'714 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 5,40 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,37 GBP. Zuletzt wurden via London 529'034 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 14,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 62,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,285 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,622 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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