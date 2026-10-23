Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,32 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'649 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,30 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,37 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 6'217'406 Glencore-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 16,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 3,32 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 37,56 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,285 USD je Glencore-Aktie. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,622 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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