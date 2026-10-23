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23.10.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag nordwärts

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,38 GBP zu.

Glencore
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Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 5,38 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'670 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,40 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,37 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'511'562 Glencore-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 6,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 38,20 Prozent wieder erreichen.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,285 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,622 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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