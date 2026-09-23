Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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23.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore verliert am Vormittag
Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,45 GBP ab.
Die Glencore-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 5,45 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'749 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,44 GBP. Mit einem Wert von 5,48 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 623'828 Glencore-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,36 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,17 GBP am 24.09.2025. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 71,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 USD belaufen. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,580 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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