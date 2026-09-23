Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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23.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zieht am Mittwochnachmittag an
Die Aktie von Glencore zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Glencore-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,48 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'735 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 5,54 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,48 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'282'394 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 15,70 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 3,17 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,06 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,580 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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