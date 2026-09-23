Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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23.09.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Glencore zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,48 GBP zu.
Das Papier von Glencore konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 5,48 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'719 Punkten steht. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,49 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,48 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 3'959'724 Aktien.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Am 24.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,17 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,580 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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