Glencore Aktie News: Anleger schicken Glencore am Donnerstagmittag ins Plus

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 4,88 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 8'371 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie legte bis auf 4,88 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,81 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 4'810'934 Glencore-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 5,06 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 3,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 3,65 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,12 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 USD an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,153 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.83 Mrd. USD – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59.83 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Glencore am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,434 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch