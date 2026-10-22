Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag leichter

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 5,41 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'672 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,40 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,43 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'105'687 Glencore-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 17,24 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 38,54 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,267 USD aus. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,622 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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