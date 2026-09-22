Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,44 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'750 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,47 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,42 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 954'681 Stück.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,45 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 3,13 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 42,50 Prozent wieder erreichen.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 USD ausgeschüttet werden. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,580 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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