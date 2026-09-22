Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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22.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 5,35 GBP.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 5,35 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,33 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,42 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 11'266'298 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 18,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 3,13 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 41,55 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 USD belaufen. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,580 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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