Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Mittag stärker
Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,45 GBP.
Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 5,45 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'761 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 5,47 GBP. Bei 5,42 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'858'940 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 16,19 Prozent Luft nach oben. Bei 3,13 GBP fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 74,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,294 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,580 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
Glencore-Aktie höher: Konzern beendet Geschäfte mit Radiant - mutmassliche Fälschungen
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 3 Jahren verdient
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor einem Jahr verdient
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Inside Glencore’s $2bn battle with iron ore trader Radiant (Financial Times)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.