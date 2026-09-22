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22.09.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag stärker

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag stärker

Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,45 GBP.

Glencore
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Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 5,45 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'761 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 5,47 GBP. Bei 5,42 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'858'940 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 16,19 Prozent Luft nach oben. Bei 3,13 GBP fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 74,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,294 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,580 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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