Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag Verlust reich

Die Glencore-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 5,47 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'711 Punkten steht. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 5,44 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,48 GBP. Bisher wurden via London 832'904 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 13,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Mit einem Kursverlust von 39,25 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,282 USD. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,623 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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