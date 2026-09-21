Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Montagvormittag seitwärts

Kaum Ausschläge verzeichnete die Glencore-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 5,56 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'694 Punkten steht. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,60 GBP an. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 5,55 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,57 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'047'035 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 12,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2025 (3,06 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 45,01 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,580 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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