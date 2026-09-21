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21.09.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag tiefer

Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,52 GBP.

Glencore
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Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,52 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'730 Punkten steht. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,51 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 5,57 GBP. Zuletzt wechselten 7'187'774 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 12,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,06 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 44,53 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,294 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,580 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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