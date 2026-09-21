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21.09.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore steigt am Montagmittag

Glencore Aktie News: Glencore steigt am Montagmittag

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 5,63 GBP zu.

Glencore
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Das Papier von Glencore legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 5,63 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 5,65 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,57 GBP. Bisher wurden via London 4'107'276 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 11,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,06 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 USD ausgeschüttet werden. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,580 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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