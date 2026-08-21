Glencore Aktie News: Glencore am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Glencore konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,0 Prozent auf 5,96 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,97 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,91 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'742'791 Glencore-Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,21 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 4,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 52,71 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,260 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,584 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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