Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Mittag an Fahrt

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 12:28 Uhr 2,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,01 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,91 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9'386'026 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 4,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (2,82 GBP). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 52,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,260 USD. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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