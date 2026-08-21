Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,1 Prozent auf 5,97 GBP.
Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 12:28 Uhr 2,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,01 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,91 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9'386'026 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 4,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (2,82 GBP). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 52,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,260 USD. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
18.08.26
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.