Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich gestärkt

Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im LSE-Handel um 2.3 Prozent auf 4.84 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 7'162 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 4.84 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4.71 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im LSE-Handel 3'003'397 Glencore-Aktien.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0.934 USD je Aktie aus.

Glencore plc (vormals Glencore Xstrata Plc) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert die von der Division Marketing und Logistik unterstützt werden. Das Unternehmen agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber tätig. Der Konzern betreibt weltweit über 150 Bergbau- und Minenanlagen, Offshore-Öl-Produktionsanlagen, Farmen und landwirtschaftliche Einrichtungen. Über ein globales Netzwerk mit mehr als 90 Niederlassungen betreut die Glencore Xstrata Plc ihre Kunden in über 50 Ländern.

Redaktion finanzen.ch