Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,56 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'415 Punkten realisiert. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,53 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,54 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'730'768 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 27,17 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,278 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,608 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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