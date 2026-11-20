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20.11.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,6 Prozent auf 4,56 GBP ab.
Die Glencore-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 4,56 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'418 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 4,52 GBP. Mit einem Wert von 4,54 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'265'878 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. 39,08 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,278 USD aus. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,608 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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