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20.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 4,58 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 4,58 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'401 Punkten steht. In der Spitze büsste die Glencore-Aktie bis auf 4,53 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,54 GBP. Zuletzt wurden via London 6'140'943 Glencore-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 6,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,51 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 27,39 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,278 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,608 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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