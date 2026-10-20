Glencore Aktie News: Glencore gibt am Dienstagvormittag nach

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 5,63 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'734 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 5,59 GBP. Bei 5,59 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 2'921'851 Aktien.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Gewinne von 12,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 3,32 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 69,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,282 USD belaufen. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,621 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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