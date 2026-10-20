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20.10.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Glencore

Glencore Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Glencore

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 5,55 GBP abwärts.

Glencore
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Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 5,55 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'706 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,52 GBP. Bei 5,59 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 10'631'139 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,14 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,282 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,621 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Glencore am 20.10.2026

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