Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Glencore
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 5,55 GBP abwärts.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 5,55 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'706 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,52 GBP. Bei 5,59 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 10'631'139 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,14 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,282 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,621 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
Glencore-Aktie in Rot: Landzugang für Coroccohuayco-Projekt in Peru gesichert
Glencore-Aktie mit ersten Handelstag an australischer Börse
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
20.10.26
|Glencore Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Glencore (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Glencore Aktie News: Glencore gibt am Dienstagvormittag nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Glencore-Aktie in Rot: Landzugang für Coroccohuayco-Projekt in Peru gesichert (AWP)
|
19.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Glencore am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.