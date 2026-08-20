Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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20.08.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 5,78 GBP abwärts.
Die Glencore-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,78 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'723 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,77 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,80 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 980'439 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 6,21 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 7,58 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,82 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 51,19 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,260 USD. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59.83 Mrd. GBP eingefahren.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,584 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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