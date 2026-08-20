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20.08.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 5,78 GBP.

Glencore
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Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,78 GBP nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'732 Punkten steht. In der Spitze fiel die Glencore-Aktie bis auf 5,69 GBP. Mit einem Wert von 5,80 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 6'809'699 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,21 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 7,49 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 105,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,260 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,130 GBP aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,584 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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