Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit Abschlägen

Die Glencore-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 5,78 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'724 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,75 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,80 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'307'817 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 6,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Mit Abgaben von 51,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,260 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,584 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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