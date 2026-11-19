Das Papier von Glencore konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 4,68 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'538 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 4,68 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,66 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'192'855 Glencore-Aktien.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 35,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 3,32 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 28,96 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,608 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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